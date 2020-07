Dov'è finita la meglio gioventù italiana nella Juventus che vince sempre? (Di domenica 26 luglio 2020) Sono cambiate le maglie, non i colori. Sono cambiati i volti, non le espressioni. A essere cambiato è lo sfondo, quest’anno vuoto di pubblico a causa delle porte chiuse imposte dalla pandemia di Covid-19. La Juventus ha vinto oggi il nono scudetto di fila con due giornate d’anticipo e 83 punti, q Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Dov è Dov'è finita la meglio gioventù italiana nella Juventus che vince sempre? Il Foglio Falco illumina, ma il Lecce regala un tempo al Bologna: le pagelle del match

Il Lecce paga dazio per aver lasciato al Bologna buona parte di primo tempo: nella ripresa Falco prende per mano i suoi, andando vicino al gol da 3 punti. Mancosu recrimina un rigore. Finale, questa v ...

Wolff: “Mercedes non responsabile della prevedibilità del mondiale”

Dopo 3 vittorie su 3 GP disputati sin ora, Mercedes ha ribadito anche quest’anno la propria superiorità. Un’egemonia che però rischia di annoiare qualcuno ma che Toto Wolff difende con orgoglio, perch ...

