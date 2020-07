Dopo il discorso di Ocasio-Cortez, il deputato che l’ha chiamata “fottuta puttana” si è dimesso dal board della sua associazione cristiana (Di domenica 26 luglio 2020) Il deputato che ha offeso Ocasio Cortez si è dimesso dal board di un’associazione cristiana Ted Yoho, il deputato repubblicano che lunedì 21 luglio ha offeso la parlamentare dem Alexandria Ocasio-Cortez chiamandola “fottuta pu**ana”, si è dimesso dal board dell’associazione cristiana di cui faceva parte, Bread of the World. Sarebbero stati gli stessi membri dell’associazione a chiedere a Yoho le dimissioni, Dopo che le sue parole hanno suscitato scalpore in tutto il mondo e Dopo il discorso con cui la deputata eletta nel 2018 nel ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Dopo discorso Il Parma è salvo: dopo la vittoria col Napoli discorso di D'Aversa e urlo liberatorio TUTTO mercato WEB Il deputato che ha offeso Ocasio Cortez si è dimesso dall’associazione cristiana da cui faceva parte

Napoli-Sassuolo, Gattuso: "Dopo la Coppa Italia abbiamo avuto un calo di tensione"

Il Napoli archivia la sconfitta di Parma e torna al successo contro un’altra squadra emiliana, il Sassuolo. Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria intervistato da Sky Sport: "Sono contento della pr ...

