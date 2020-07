Donnarumma-Ibrahimovic, qualcosa si muove: i due rossoneri volano da Raiola a Montecarlo (Di domenica 26 luglio 2020) Con il campionato ormai agli sgoccioli, in casa rossonera si studiano le mosse per il futuro di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Il Milan vorrebbe trattenerli ancora a Milanello, ma per strappare un nuovo accordo sarà necessario trattare con il sempre esigente Mino Raiola, agente sia del giovane portiere classe '99 che del gigante svedese che ha trascinato Stefano Pioli verso il rinnovo di contratto e la riconferma. FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-JUVENTUS-HEALTH-VIRUS A breve potrebbero esserci... Leggi su 90min

IAmBaraaa : RT @Rossonerosemper: Ci tenevo a farvi sapere che dalla regia mi dicono che oltre a Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma rinnoverà nell'affa… - Rossonerosemper : Ci tenevo a farvi sapere che dalla regia mi dicono che oltre a Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma rinnoverà nell'a… - rebel29_ : RT @PaPaganini: Bonjour. #Ibrahimovic e #Donnarumma propensi a rinnovare con il #Milan che si è inserito nella corsa a #Tonali. #Pogba sta… - Rossonero__1899 : RT @PaPaganini: Bonjour. #Ibrahimovic e #Donnarumma propensi a rinnovare con il #Milan che si è inserito nella corsa a #Tonali. #Pogba sta… - 2003_manchester : RT @PaPaganini: Bonjour. #Ibrahimovic e #Donnarumma propensi a rinnovare con il #Milan che si è inserito nella corsa a #Tonali. #Pogba sta… -