Donna incinta: quando partorisce il bimbo stringe in mano un oggetto assurdo (Di domenica 26 luglio 2020) La storia ha fatto presto il giro del mondo e la foto è diventata virale sul web. Questo bimbo è nato con la spirale in mano: sì, “quella” spirale che le donne usano spesso come contraccettivo interno. Ma come è potuto succedere? Ecco l’incredibile vicenda in arrivo dal Vietnam. Ormai la spirale è uno dei metodi contraccettivi più utilizzati dalle donne. Certo, in questo caso il dispositivo ha decisamente fallito su due fronti: innanzi tutto perché la Donna in questione è comunque rimasta incinta, e poi perché il bimbo è nato con la spirale in mano. Questa mamma del Vietnam ha intrapreso una gravidanza nonostante credesse di essere “coperta” dal contraccettivo utilizzato. Chi conosce ... Leggi su velvetgossip

Certo, in questo caso il dispositivo ha decisamente fallito su due fronti: innanzi tutto perché la donna in questione è comunque rimasta incinta, e poi perché il bimbo è nato con la spirale in ...

