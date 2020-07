Domenica In, che tradimento: Mara Venier rimpiazzata (Di domenica 26 luglio 2020) Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, è stata rimpiazzata nella programmazione Rai. Sembra che non vedremo più Mara Venier con il suo programma Domenica In. A quanto si apprende dalle programmazioni Rai infatti la puntata di oggi di “Il meglio di Domenica In” sarà l’ultima. Al posto della trasmissione ci saranno le repliche di “Da noi a ruota libera“, condotto da Francesca Fialdini. A seguire questo nuovo programma ci sarà sempre Amadeus con “Ora o mai più“. La scelta della Rai ha molto infastidito i fan della conduttrice veneta. La Venier infatti è una conduttrice storica della televisione italiana. Ha condotto ... Leggi su bloglive

