Divorzio: i figli mantengono lo stesso tenore di vita (Di domenica 26 luglio 2020) Assegno di mantenimento per l'ex e per il figlio minorenneImporto assegno di mantenimento troppo elevatoIl figlio deve mantenere lo stesso tenore di vita, non la ex moglieAssegno di mantenimento per l'ex e per il figlio minorenneTorna su Quando il giudice deve stabilire la misura dell'assegno divorzile dell'ex moglie non occorre che tenga conto del tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio. Detto criterio infatti ad oggi non rileva più. Diverso il caso in cui si deve quantificare l'assegno di mantenimento per il figlio minore, che invece ha diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori in proporzione alle proprie sostanze e che allo stesso sia garantito lo stesso ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Divorzio: i figli mantengono lo stesso tenore di vita: Assegno di mantenimento per l'ex e… - PepitosBay : @Dario70864607 @francescocipe Quella è la donna che inizia ad offendere. Ma lo sai che in fase di divorzio il 90%de… - silbice : Questa sarebbe un'ottima semplificazione, un vantaggio per tutti: coppie, figli, tribunali con meno cause...è da fa… - agntfisher : the squid and the whale è un film interessante perché comunque mostra l'atteggiamento dei figli di fronte al divorz… - GabBiology333 : @marioadinolfi Eppure la chiesa in cui credi dice questo, oltre che a dire che il divorziato risposato commette gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Divorzio figli Semplificazioni? Cominciamo dai divorzi la Repubblica Elton John, l'ex moglie chiede maxi risarcimento da 3 milioni: «Nostri segreti rivelati in libro e film»

L'ex moglie di Elton John, Renate Blauel, ha chiesto un risarcimento di circa 3 milioni di sterline alla star, sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blau ...

Semplificazioni? Cominciamo dai divorzi

La pandemia ha evidenziato la necessità di operare una reale semplificazione che, se ben attuata, farebbe risparmiare ai cittadini molti soldi. Ma allora perché non cominciare da una riforma a costo z ...

L'ex moglie di Elton John, Renate Blauel, ha chiesto un risarcimento di circa 3 milioni di sterline alla star, sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blau ...La pandemia ha evidenziato la necessità di operare una reale semplificazione che, se ben attuata, farebbe risparmiare ai cittadini molti soldi. Ma allora perché non cominciare da una riforma a costo z ...