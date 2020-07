Disco verde dal Tar ai lavori di allungamento della pista dell'aeroporto di Olbia, bocciato il ricorso sull'esproprio dei terreni (Di domenica 26 luglio 2020) , Visited 49 times, 50 visits today, Notizie Simili: Dalla Camera di Commercio fino a 6mila euro per le… bocciato il ricorso sul voto delle regionali, il… Il mercato immobiliare premia Budoni, tra le ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Disco verde Calatabiano, disco verde della Cassa Depositi e Prestiti all’anticipazione di liquidità Gazzettinonline Protocollo sicurezza nella PA, Cavallaro (Cisal):Accordo a tutela di tutti.

“In attesa di un tavolo specifico sullo smart working, quello sottoscritto con il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone è un importante accordo che, grazie al confronto e le richieste dei s ...

Cisal, Cavallaro “bene linee di indirizzo per tutela lavoratori P.A.”

e dopo aver ricevuto il disco verde dal Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute, fornisce chiare linee di indirizzo ai vari comparti pubblici per la tutela dei lavoratori e nel ...

