Diletta Leotta su Napoli-Sassuolo: “Quattro reti annullate per fuorigioco, non era mai successo in Europa” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Napoli ha battuto il Sassuolo per 2-0 con i goal di Elseid Hysaj e Allan. In diretta su DAZN, Diletta Leotta ha commentato l’esito finale della partita del San Paolo: “Partita da record, quattro reti annullate per fuorigioco al Sassuolo, non era mai successo in Europa. Vittoria importante per il Napoli dal punto di vista psicologico. Il Sassuolo ha comunque giocato molto bene”. Anche l’ex Lazio e Napoli Dario Marcolin ha detto la sua in merito. “Il Sassuolo ha fatto una grande partita, è una squadra che segue il suo allenatore. Non ha conquistato punti, ma non è facile giocare al San Paolo in questo modo. Il ... Leggi su calciomercato.napoli

