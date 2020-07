Di Maio: "Aboliamo le leggi che ostacolano il Recovery Fund" (Di domenica 26 luglio 2020) AGI - "Io credo che la più grande idea ribelle sia mettere in grado questo Paese di spendere quello che ha": lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ospite del Villaggio Rousseau ha auspicato l'abolizione delle leggi che ostacolano l'impiego dei soldi del Recovery Fund. "Noi abbiamo ottenuto un grande risultato, abbiamo oltre 200 miliardi da spendere", ha ricordato il titolare della Farnesina, "bisogna dirci: se oggi la struttura normativa non è in grado di spendere questi soldi, mettiamola in discussione. Dobbiamo abolire un po' di leggi. Cominciamo ad abolire tutte le leggi che saranno nemiche della capacita dello Stato di spendere il Recovery Fund". "L'Europa è cambiata" e "il ... Leggi su agi

