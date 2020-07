De Zerbi: “Risultato bugiardo. Ma il VAR ha migliorato il calcio” – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni sul match: «Io credo che il VAR abbia migliorato il calcio. Dà fastidio perché arriva in ritardo e ti toglie l’emozione, oggi l’ha tolta quattro volte. Ma bisogna essere equilibrati in quel che si dice. Il risultato è bugiardo. La soddisfazione me l’avrebbe data vincere la partita. Anche nel primo tempo abbiamo fatto la gara che dovevamo. Quello che posso rimproverare è che in qualche situazione dobbiamo essere più determinati». CAPUTO – «Noi dobbiamo arrivare ... Leggi su calcionews24

