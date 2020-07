Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 luglio 2020: Leyla è gelosa di Osman (Di lunedì 27 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama, a dispetto del bacio romantico, prospetta un nuovo momento difficile per Sanem. Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni sono delle buone notizie per Osman, da sempre invaghito di Leyla: lei infatti si è ingelosita. Osman è ormai stato eletto a modello dell'agenzia: viene chiamato per girare il secondo spot della Orgatte ma soprattutto viene notato da Guliz, che si invaghisce di lui, scatenando la strana gelosia di Leyla. Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore dell'amico ma ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 luglio 2020: Leyla è gelosa di Osman… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 27 al 31 luglio 2020 *KlausMary* #DayDreamer… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 27 al 31 luglio 2020 *KlausMary*… - zazoomblog : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntata in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio - #Daydreamer #Sogno… - DemetOzdemirBR : ?? Instagram | canale5_mediaset 'Daydreamer - Le Ali Del Sogno' #DemetÖzdemir #CanYaman #ErkenciKus -