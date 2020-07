Da MediaWorld in offerta Xiaomi Mi Note 10 Lite: 100 euro di sconto il 26 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Disponibile da pochissimo anche nei negozi italiani - più precisamente dallo scorso mese di maggio -, Xiaomi Mi Note 10 Lite è uno smartphone mediogamma davvero interessante. Non siamo di certo ai livelli del P30 Lite di casa Huawei - per altro in super offerta su eBay fino a poche ore fa -, ma il gioiellino della compagnia cinese sa difendersi e solleticare il palato di ben più di un appassionato di tecnologia mobile. E se è vero che il prezzo è di per sé già piuttosto abbordabile, allo stesso modo nella giornata di oggi si fa ancora più goloso. Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite è infatti protagonista di una delle tante promozioni avviate da MediaWorld, ed in particolare oggi, ... Leggi su optimagazine

Dov_EL : @MinutemanItaly I Centri commerciali poi sono un disastro , un accozzaglia di negozi di strada messi insieme con un… - infoitscienza : Prestige 14 e altri notebook gaming MSI in offerta da Mediaworld - HDblog : RT @HDblog: Prestige 14 e altri notebook gaming MSI in offerta da Mediaworld - 24h_Tecnologia : Prestige 14 e altri notebook gaming MSI in offerta da Mediaworld: Notebook marchiati MSI in offerta da Mediaworld.… - HDblog : Prestige 14 e altri notebook gaming MSI in offerta da Mediaworld -

Ultime Notizie dalla rete : MediaWorld offerta Solo per oggi Mediaworld: tanti elettrodomestici in offerta a prezzi imperdibili! | OfferteLabs Tom's Hardware Italia Mediaworld: tante offerte per gli MSI Days

MSI e MediaWorld hanno intenzione di stupire gli appassionati del videogioco con una nuova ed interessante promozione che coinvolge PC desktop, portatili da gaming, componenti per PC (schede matri, sc ...

MediaWorld, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 100 euro in meno: superata Amazon

Insomma, la "guerra all'ultima promozione" continua e si gioca ancora una volta sul filo dei centesimi, dato che il prezzo offerto da MediaWorld è inferiore di 90 centesimi rispetto a quello di ...

MSI e MediaWorld hanno intenzione di stupire gli appassionati del videogioco con una nuova ed interessante promozione che coinvolge PC desktop, portatili da gaming, componenti per PC (schede matri, sc ...Insomma, la "guerra all'ultima promozione" continua e si gioca ancora una volta sul filo dei centesimi, dato che il prezzo offerto da MediaWorld è inferiore di 90 centesimi rispetto a quello di ...