Da Guerzoni a Casalino, come sono cambiati (in peggio) i tempi (Di domenica 26 luglio 2020) Se posso permettermi un ricordo personalissimo. Nel 1975 accompagnai Aldo Moro, allora presidente del consiglio, all’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari. Il suo portavoce era Corrado Guerzoni. A Ciampino salì a bordo Beniamino Finocchiaro, che era presidente della Rai e che ogni tanto borbottava per il doppio ruolo di Guerzoni, capo ufficio stampa a Palazzo Chigi e dirigente radiofonico a viale Mazzini. Appena se lo trovò davanti Moro fece finta di presentarglielo con una certa ironia: “Lei conosce Guerzoni, credo. Oggi è in regolari ferie”.Guerzoni era l’opposto di Rocco Casalino. Era riservato, discretissimo e sempre attento a non mettere in risalto il ruolo, che pure aveva, di consigliere del principe. Influì in modo determinante su alcune ... Leggi su huffingtonpost

