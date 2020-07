Da domani su Rai Parlamento nuovo spazio “Verso il Referendum” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Tg Parlamento, verso il referendum” è il nuovo spazio informativo di Rai Parlamento da lunedì 27 luglio, in vista del referendum costituzionale del prossimo 20 e 21 settembre sulla riforma che riduce di un terzo il numero di Deputati e Senatori. Il telegiornale della testata diretta da Antonio Preziosi, aprirà ogni pomeriggio una finestra di informazione quotidiana con interviste a chi sostiene le posizioni del sì e a chi sostiene le posizioni del no.“Scopriremo tutto ciò che c’è da sapere sul referendum e ascolteremo le opinioni di chi è favorevole e di chi è contrario alla riforma” spiega il direttore Antonio Preziosi “attraverso uno spazio di informazione ulteriore di Servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

