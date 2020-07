Curcuma: assumerla ogni giorno equivale ad un’ora di sport! (Di domenica 26 luglio 2020) La Curcuma è una spezia facente parte della famiglia delle Zingiberaceae. Ampiamente utilizzata nella medicina tradizionale indiana e cinese, è ormai conosciuta e diffusa anche in Italia. Nota per le sue infinite proprietà benefiche, in Occidente viene impiegata per lo più in cucina come condimento per rendere più deliziose e speziate alcune ricette ma non solo… è anche l’ideale per chi vuole rimanere in forma! Usarla ogni giorno equivale ad un’ora di sport. Non ci credete? Ebbene, allora scoprite di seguito il perché è così importante per il fisico! Ecco perché usarla ogni giorno equivale ad un’ora di sport L’ingrediente magico che la rende così preziosa ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Curcuma assumerla La curcuma e le sue proprietà antivirali verso alcuni virus Microbiologia Italia Dieta Montignac: perdere peso in poco tempo

La dieta Montignac è celebre per la sua composizione a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto proteico. É stata inventata circa 20 anni fa dal francese Michel Montignac, un manager internazio ...

Dieta del Gelato: come perdere 3 chili a settimana

L’aumento di peso può essere la conseguenza di cause molteplici e diversificate tra di loro che, in alcuni casi, potrebbero anche influenzarsi vicendevolmente. Comprendere la causa predominante dell’a ...

La dieta Montignac è celebre per la sua composizione a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto proteico. É stata inventata circa 20 anni fa dal francese Michel Montignac, un manager internazio ...L’aumento di peso può essere la conseguenza di cause molteplici e diversificate tra di loro che, in alcuni casi, potrebbero anche influenzarsi vicendevolmente. Comprendere la causa predominante dell’a ...