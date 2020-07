Cristina Parodi, ritorno deludente in Rai: ecco dove la vedremo (Di domenica 26 luglio 2020) Cristina Parodi torna in Rai, ma non come desidera la conduttrice: la donna è stata chiamata alla conduzione di un programma che non è una delle trasmissioni di punta del palinsesto televisivo. Cristina Parodi avrà un programma tutto per lei: sono molti i fan che hanno chiesto a gran voce il ritorno della giornalista in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

piobulgaro : ?? Ha 24 anni ed è la figlia di una delle coppie più amate dello spettacolo: il padre durante l'emergenza COVID-19… - zazoomblog : Cristina Parodi torna in tv alla guida del Premio Campiello - #Cristina #Parodi #torna #guida… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Cristina Parodi: dopo un anno sabbatico torna in tv - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno - zazoomblog : Cristina Parodi torna in tv alla guida del Premio Campiello - #Cristina #Parodi #torna #guida… -