Cristian Galella con Selvaggia Roma: le foto hot dell’influencer (Di domenica 26 luglio 2020) Cristian Galella è stato pizzicato con Selvaggia Roma: la bella influencer ha conquistato il cuore dell’ex tronista? Le foto bollenti della donna Cristian Galella e Selvaggia Roma, la coppia dell’estate? Galella continua a far parlare di sé. L’uomo sembra aver digerito bene la separazione dall’ex moglie Tara Gabrieletto, decisamente recente tra l’altro. L’ex tronista di Uomini e Donne, è stato infatti pizzicato in compagnia di Selvaggia Roma, influecer ed ex compagna di Francesco Chiofalo. La donna, bellissima e tatuata, sembra fosse abbastanza in complicità con il ragazzo; un’intesa tale da far pensare come i due si ... Leggi su bloglive

