Crisanti: “Nuova ondata di coronavirus in arrivo ad agosto” (Di domenica 26 luglio 2020) Il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova ha parlato del virus: “Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto“. Queste parole alla luce dei problemi avuti da altri paesi: “Prima di tutto, sorge anche qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. Detto questo anche i nostri 275 casi di oggi non sono pochi”. Le parole di Crisanti che vorrebbe misure più importanti: “Bisogna ... Leggi su sportface

