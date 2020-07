Crisanti: “nuova ondata Covid già ad agosto, non in autunno” (Di domenica 26 luglio 2020) L’esperto più chiacchierato nell’emergenza coronavirus, vorrebbe essere ottimista ma vista la situazione europea, delinea uno scenario inquietante in Italia. “Non voglio essere per forza pessimista, ma…”. Figuriamoci fosse stato ottimista il virologo più chiacchierato – nel bene e nel male – durante la pandemia di coronavirus. Secondo Andrea Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto”“Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste – aggiunge – ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai”. Queste le parole dell’ ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Guardando i numeri dei ... Leggi su chenews

