Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto” (Di domenica 26 luglio 2020) Parole poco confortanti, quelle che arrivano dal professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, sul Messaggero «Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto». Non vuole apparire pessimista a tutti i costi, ma il raffronto con le nuove ondate di contagi in Europa a pochi chilometri da noi sono lampanti «forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai» Servono misure più serie per chi entra in Italia, come accade ad esempio in Australia o nuova Zelanda con i tamponi molecolari per tutti coloro ... Leggi su ilnapolista

