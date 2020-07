Crisanti ha dei dubbi: 'In Italia pochi casi, dati strani. Stiamo facendo tamponi alle persone sbagliate' (Di domenica 26 luglio 2020) 'Guardando i numeri dei Paesi vicini a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre/novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto'. A parlare al Messaggero ... Leggi su globalist

