Covid, nessun nuovo caso positivo nel livornese (Di domenica 26 luglio 2020) LIVORNO - nessun nuovo caso di Covid oggi in provincia di Livorno. i contagi restano dunque 484 con 61 deceduti. In Toscana oggi si registrano 15 nuovi casi , ben sette riconducibili ad un cluster in ... Leggi su gazzettadilivorno

ladyonorato : La cura del Covid va iniziata già dai primi sintomi e a domicilio, sotto costante monitoraggio medico. Così a Piace… - IlContiAndrea : Nessun morto in #Lombardia per #Covid_19: non accadeva dal 22 febbraio. Non so quanto durerà questo dato, spero tan… - fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - cschannel_news : Nessun nuovo caso di Covid-19 in Calabria: eseguiti meno di 900 tamponi - MassimoPatan : @LegaSalvini Non c'è nessun positivo al Covid a Lampedusa informatevi prima altrimenti sembra che cavalcate l'emerg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Covid-19 a Verona. Nessun nuovo caso e altre 18 persone in isolamento VeronaSera Coronavirus, buone notizie dal bollettino. Tornano a zero i nuovi contagi in Calabria

nessun nuovo positivo registrato nella ultime 24 ore in Calabria dal dipartimento salute della Regione. Restano 1.247 i casi totali da coronavirus, comprese le vittime e i guariti. In Calabria ad oggi ...

I NUOVI POSITIVI AL CORONAVIRUS IN TOSCANA SONO 15, NESSUN DECESSO E 3 GUARITI

In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un cluster rilevato a Borgo San Lorenzo ...

nessun nuovo positivo registrato nella ultime 24 ore in Calabria dal dipartimento salute della Regione. Restano 1.247 i casi totali da coronavirus, comprese le vittime e i guariti. In Calabria ad oggi ...In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un cluster rilevato a Borgo San Lorenzo ...