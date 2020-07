Covid, “mondo può imparare da Cina: ha controllato epidemia” (Di domenica 26 luglio 2020) “La Cina ha in gran parte controllato l’epidemia di Covid-19. Un paese di 1,4 miliardi di persone e una dimensione simile all’Europa o agli Stati Uniti ora registra solo alcuni focolai e non più una diffusa trasmissione comunitaria”. Il gigante asiatico “è stato fortemente criticato per il suo ruolo e le sue responsabilità durante la pandemia a causa della censura, della scarsa trasparenza e delle preoccupazioni in materia di diritti umani. Ma il resto del mondo può ancora imparare dai successi della Cina nel portare l’epidemia sotto controllo”. E’ quanto si legge in un lungo editoriale su ‘Lancet’. “La risposta della Cina dimostra l’importanza della ricerca interna e della ... Leggi su udine20

Avvenire_Nei : Covid. La «tempesta perfetta» dello Yemen porterà alla fame il 40% degli abitanti - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno… - rioconcierge : RT @StartMagNews: I focolai di coronavirus in #Spagna e in particolare a #Barcellona, uniti alle raccomandazioni di non uscire di casa, pos… - REstaCorporate : #Conte trionfa anche negli #Usa. Elogi sul #NYT per la nostra gestione e successi nella pandemia #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “mondo Decreto Rilancio, Gostoli: «Serve una svolta, il tempo non è una variabile indipendente» Centropagina