Covid, il virologo Crisanti: “Rischio ancora persiste, ci vuole cautela” (Di domenica 26 luglio 2020) “Serve cautela”. Ci tiene a precisarlo il virologo Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, che ai microfoni dell’Adnkronos ha esaminato l’attuale situazione del nostro Paese per quanto riguarda la diffusione del virus. La domanda è frequente: il Covid-19 può tornare con forza in Italia? “Per rispondere a questa domanda bisogna chiedersi cosa sta succedendo in Europa – spiega Cristanti – I casi” nel Vecchio Continente “in Paesi simili al nostro come Spagna e Francia, ma anche in Germania, sono in aumento e non credo che l’Italia stia facendo nulla di speciale. C’è quindi da capire perché noi no. Può essere che non cerchiamo abbastanza”. Bisogna guardare con ... Leggi su italiasera

