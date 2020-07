Covid, allarme badanti dalla Romania. Test nel Lazio sui passeggeri dei bus. Milano, maximulte nella metro (Di domenica 26 luglio 2020) Mentre in Italia si registra un lieve calo dei nuovi casi di coronavirus, 255 contro i 275 di ieri, e un numero stabile dei decessi, 5 per per tre giorni di fila, il Lazio annuncia Test per chi torna... Leggi su ilmessaggero

AMorelliMilano : Solo su pochi giornali troverete il racconto agghiacciante delle decine di immigrati che fuggono dai centri d’accog… - fanpage : L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - repubblica : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi - carloangeli : Ascoltare i GR Rai. Ogni apertura 5min di 'emergenza Covid' con dati anche se positivi,lo sono da mesi, presentati… - Domenic20508867 : RT @adrianobusolin: Il Ministro dell'Interno Lamorgese, lancia l'allarme Covid dovuto alla movida e agli aperitivi dei ragazzi. Sono sbarca… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme badanti dalla Romania. Test nel Lazio sui passeggeri dei bus. Milano, maximulte nella metro Il Messaggero Amianto Covid Hospital, Testa in replica a Pettinari: no pericolo per pazienti, allarme lanciato irresponsabilmente

Pescara.”Non c’è alcuna nesso tra i pannelli esterni contenenti amianto ed i locali interni all’ospedale covid di Pescara. Dunque, nessun pericolo per i pazienti e per il personale ospedaliero. Spiace ...

Migranti, SOS nella notte e le ‘pressioni’ di Alarm Phone

Migranti, sbarchi e doveri marittimi: dibattito sempre aperto mentre l’hotspot di Lampedusa va in tilt e nella notte arriva un altro SOS di Alarm Phone. Cos’è Alarm Phone. Dal loro sito: Watch The Med ...

Pescara.”Non c’è alcuna nesso tra i pannelli esterni contenenti amianto ed i locali interni all’ospedale covid di Pescara. Dunque, nessun pericolo per i pazienti e per il personale ospedaliero. Spiace ...Migranti, sbarchi e doveri marittimi: dibattito sempre aperto mentre l’hotspot di Lampedusa va in tilt e nella notte arriva un altro SOS di Alarm Phone. Cos’è Alarm Phone. Dal loro sito: Watch The Med ...