Covid al Rione Carmine, domani riapre la pasticceria Buonocore (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riprenderanno da domani tutte le attività della pasticceria Gelateria Buonocore, in via Paolo De Granita, dopo l’intervento di sanificazione del locale. A darne notizia è il titolare dell’attività commerciale chiusa dopo che si era registrato un caso di contagio di un dipendente. “Con immensa gioia vi comunico che da domani finalmente riapriamo!Ieri abbiamo effettuato la sanificazione del locale e dopo aver avuto un confronto con l’Azienda Sanitaria Locale, la quale si é complimentata per la gestione della criticità, c’ha comunicato che da lunedì possiamo riaprire”. Il titolare ha chiesto ai clienti di collaborare, soprattutto alla luce della nuova ordinanza della Regione Campania in cui si ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rione Covid Rione Carmine: i residenti chiedono più tamponi Zerottonove.it Coronavirus: due nuovi casi a Salerno, uno a Cappelle. 35 i positivi in città

Allarme Coronavirus in Campania, cresce la paura nel Salernitano: 49 persone contagiate

