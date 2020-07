Covid-19, epidemiologo Lopalco: “Ritorno del virus? Non se ne è mai andato” (Di domenica 26 luglio 2020) “Ritorno del virus? Non se ne è mai andato. Ma c’è anche il fatto che la circolazione nel mondo è elevata. Siamo in piena pandemia. Ed è normale che, se il virus circola, prima o poi arriva, non si ferma alla frontiera, né quella nazionale né quella regionale. La questione è mantenere alta l’attenzione e la capacità di contenere i focolai”. Queste le dichiarazioni di Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19. “Il problema esiste. Noi abbiamo avuto in Italia un’ondata che si è spenta – ha sottolineato – Ma adesso la circolazione è molto ... Leggi su sportface

