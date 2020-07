Covid, 16 milioni di casi nel mondo: primo contagio in Corea del Nord, 1000 morti negli Usa (Di domenica 26 luglio 2020) Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni : è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - GrimoldiPaolo : Qualcuno ha capito perché l'Italia chiude al Montenegro (600.000 abitanti) ma tiene le frontiere aperte con l'Alger… - matteosalvinimi : Gli immigrati vengono in massa e a decine sono positivi al Covid, ma il governo che non posticipa i pagamenti delle… - pirex70 : RT @_House_M_D: Giusto focalizzarsi sulle notizie più eclatanti... ma non dimentichiamo che per presunta truffa da 28 milioni ai danni dell… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo i dat… -