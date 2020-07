Così cambio il livello del mare nel periodo Tirreniano (Di domenica 26 luglio 2020) Le oscillazioni del livello del mare nel periodo Tirreniano e la presenza dell’Uomo di Neanderthal nelle grotte del Circeo e Gaeta in uno studio dell’INGV La scoperta di inaspettate variazioni del Mediterraneo nel periodo Tirreniano (124.000 – 80.000 anni fa) costituisce un utile elemento per le valutazioni della crescita del livello del mare verificata a… L'articolo Così cambio il livello del mare nel periodo Tirreniano Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

