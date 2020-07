Corsera: Il Napoli porta a casa il risultato assistito dalla fortuna (Di domenica 26 luglio 2020) Nonostante la vittoria contro il Sassuolo il Corriere della Sera è piuttosto duro con il Napoli di Gattuso il Napoli evita il k.o. soltanto per questione di centimetri, mostrando grosse lacune difensive. Come aveva detto anche Gattuso la sfida contro gli emiliani sarebbe stato un interessante test in vista della gara di Champions con il Barcellona ma il bilancio per i partenopei non è affatto incoraggiante incoraggiante: pressione e possesso palla, questa è la filosofia del Sassuolo e il Napoli porta a casa la vittoria resistendo all’assalto ma assistito dalla fortuna. Anche l’allenatore a fine gara tira la linea salva soltanto la vittoria. E la resistenza L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Corsera: Il Napoli porta a casa il risultato assistito dalla fortuna Al termine il bilancio non è incoraggiante e… - sscalcionapoli1 : CorSera - Napoli e Milan su Veretout, la Roma non cederà senza offerte clamorose #calciomercato - Spazio_Napoli : - zazoomblog : CorSera - Napoli e Milan su Veretout la Roma non cederà senza offerte clamorose - #CorSera #Napoli #Milan… - tuttonapoli : CorSera - Napoli e Milan su Veretout, la Roma non cederà senza offerte clamorose -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Napoli CorSera - Napoli e Milan su Veretout, la Roma non cederà senza offerte clamorose Tutto Napoli CorSera – Veretout via dalla Roma solo per un’offerta super: Napoli e Milan sul francese

VERETOUT NAPOLI – Il centrocampista francese, passato la scorsa estate dalla Fiorentina alla Roma, è stato sicuramente uno degli uomini migliori della squadra di Paulo Fonseca quest’anno. Il centrocam ...

CorSera – Milan-Napoli, duello per il centrocampista

Duello in vista come un anno fa tra Milan e Napoli sul mercato. Le due compagini sono alla caccia di un centrocampista. Milan e Napoli duelleranno non solo per il quinto posto in classifica. Le due co ...

VERETOUT NAPOLI – Il centrocampista francese, passato la scorsa estate dalla Fiorentina alla Roma, è stato sicuramente uno degli uomini migliori della squadra di Paulo Fonseca quest’anno. Il centrocam ...Duello in vista come un anno fa tra Milan e Napoli sul mercato. Le due compagini sono alla caccia di un centrocampista. Milan e Napoli duelleranno non solo per il quinto posto in classifica. Le due co ...