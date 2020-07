Coronavirus, ultime notizie – In Italia crescono gli attualmente positivi. Lombardia, stazionaria la terapia intensiva. In Romania 1.120 contagi nelle ultime 24 ore (Di domenica 26 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Johns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 Continua a salire il conto dei casi di Coronavirus registrati nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i positivi dall’inizio del monitoraggio hanno superato i 16 milioni. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con 4.178.021 casi e 146.460 vittime. Anche il Brasile fatica a contenere l’epidemia: 2.394.513 positivi e 86.449 decessi. Al terzo posto c’è l’India, che sta vivendo in queste settimane il picco epidemico: 1.385.635 contagi e 32.060 vittime. In ... Leggi su open.online

