Coronavirus, ultime notizie dal mondo. La Corea del Nord ammette primo caso “sospetto” (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 16 milioni di persone nel mondo, provocando più di 640mila morti. In Italia la diffusione del Covid-19 è in fase di attenuazione (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia) ma in Europa si teme una seconda ondata, mentre continua a preoccupare la situazione in particolare negli Stati Uniti e in Brasile. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 26 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,30 – Corea del ... Leggi su tpi

rtl1025 : ?? La #GranBretagna ha deciso di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla #Spagna, do… - fanpage : Il presidente #Bolsonaro è guarito dal #Covid19 - fanpage : Nuovo #focolaio nel foggiano - PaolaEbranati : RT @magicaGrmente22: Non ho più nemmeno le parole. Coronavirus, dramma a Lampedusa: sbarcano altri 26 immigrati positivi - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: risalgono i contagi, sono 275 -