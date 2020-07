Coronavirus, test rapidi in arrivo. Vaia (Spallanzani): “Farli a tutti gli arrivi non Schengen, seconda ondata evitabile ma dobbiamo intercettare il pericolo. Sbagliato spaventare le persone” (Di domenica 26 luglio 2020) L’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Spallanzani‘ di Roma sta esaminando due tipi di test rapidi per la diagnosi della positivita’ al nuovo Coronavirus. I test sono in grado di dare una risposta in 15 minuti ed “a giorni saranno pronti i risultati per la loro validazione“, spiega il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia: “Una volta validati – afferma all’ANSA – potranno essere utilizzati negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e degli autobus per effettuare i controlli sui passeggeri in arrivo, nell’ambito del rafforzamento delle misure di controllo annunciato dal ministero della Salute”. “Stiamo valutando due tipi di test ... Leggi su meteoweb.eu

