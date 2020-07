Coronavirus, superati i 16 milioni di casi nel mondo (Di domenica 26 luglio 2020) I casi di Coronavirus in tutta il mondo hanno superato questa mattina la soglia dei 16 milioni. E’ quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell’università americana i contagi nel mondo hanno raggiunto precisamente quota 16.046.986, tra i quali 644.528 morti. Dall’inizio della pandemia sono guarite 9.262.520 persone. Il Paese con il maggior numero di casi sono gli Usa con 4.178.027, seguito dal Brasile con 2.394.513.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

