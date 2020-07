Coronavirus, positivo al covid-19: chiusura immediata per 11 attività commerciali (Di domenica 26 luglio 2020) Un caso positivo di Coronavirus ad Agropoli, ed il sindaco chiude tutti i locali dove il giovane è stato per 48 ore, in attesa di oltre 30 tamponi a contatti stretti (e non solo) del ragazzo risultato positivo. C'è apprensione ora nel paese salernitano, nota meta turistica e balneare tra le più rinomate di tutta la Campania. Il giovane risultato positivo al Coronavirus è in buone condizioni di salute, ma è stato comunque trasferito nel reparto covid dell'ospedale Scarlato di Scafati, dove si trova ricoverato con lievi sintomi. Già sottoposta a tampone anche la fidanzata, che era stata con lui in vacanza a Capri: anche lei presenta sintomi simili a quelli del ragazzo. Il sindaco Adamo Coppola ha comunque invitato tutti i cittadini a ... Leggi su howtodofor

