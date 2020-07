Coronavirus, positivi in calo, 5 morti. In Lombardia nessun decesso da tre giorni (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, 26 lug – I dati giornalieri del Coronavirus in Italia forniti dalla Protezione Civile. Il totale dei morti oggi sale a 35.107; 5 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Anche ieri i decessi erano cinque, contro i 10 di due giorni fa. Oggi 26 luglio si registrano altri 254 casi, il totale sale così a 246.118. Il numero dei nuovi positivi è inferiore a quello di ieri, 274 nuovi contagi, mentre due giorni fa erano 252. Gli attualmente positivi in Italia sono 12.565, ieri erano 12.442. Nelle ultime 24 ore sono guariti 126 pazienti ospedalizzati, il totale sale così a 198.446. Sono attualmente 735 le persone ancora ricoverate in ospedale, 44 quelle terapia intensiva (ieri erano 41) e 11.786 rimangono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono ... Leggi su ilprimatonazionale

