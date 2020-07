Coronavirus. Per il terzo giorno consecutivo la Lombardia non registra deceduti (Di domenica 26 luglio 2020) Il covid-19 arretra ancora. Oggi sono stati registrati solo 5 nuovi decessi. Per il terzo giorno consecutivo stesso numero di morti. I nuovi guariti sono 198. I nuovi casi sono 254, con una leggera contrazione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 275. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del ministero della Salute. Nessun decesso da covid-19 per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva. “Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo” ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Per Coronavirus, Oms: "Nel mondo oltre 284mila contagi per il secondo giorno, un milione di casi a settimana" TGCOM Taylor Swift, record di vendite per l’ultimo album ‘Folklore’

NEW YORK – Con “Folklore”, il suo ottavo album e il primo registrato durante la quarantena da Coronavirus, Taylor Swift sbanca il ... 79,4 milioni di volte, un nuovo record per un’artista donna e ...

Coronavirus, primo caso sospetto in Corea del Nord: Kim dichiara «allerta massima». Nel mondo superati i 16 milioni di contagi

Coronavirus, il bilancio dei casi a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università ame ...

