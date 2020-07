Coronavirus: paura contagi a Tokyo, boom delle biciclette (Di domenica 26 luglio 2020) Tokyo, 26 LUG - boom delle biciclette a Tokyo, dove quasi una persona su quattro ha iniziato a usare la bicicletta per evitare eccessivi assembramenti sui trasporti pubblici e il rischio di contagi da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena
Coronavirus: paura contagi a Tokyo, boom delle biciclette - Boom in bike usage in #Tokyo - #COVID?19

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paura Coronavirus, paura Romania: 1.284 contagi in 24 ore. Oms: in un giorno 284.000 positivi Il Messaggero Covid-19, una famiglia di Poggiardo positiva: madre e figlio in ospedale, padre in isolamento

La famiglia del comune salentino è risultata positiva al tampone: la madre ed il figlio di tre anni sono stati portati in ospedale con sintomi più importanti. Torna a far paura il covid-19 che nelle u ...

Coronavirus, la Regione ai sindaci: potenziate i controlli in spiagge, luoghi di vacanza e movida

"Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti. Vorremmo evitare nuove misure restrittive, anche se non possiamo escluderle", parole severe quelle del presidente della regione Siciliana, Nello Musum ...

