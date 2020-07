Coronavirus, Oms: un milione di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese (Di domenica 26 luglio 2020) In ognuna delle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre un milione di nuovi casi di Coronavirus, con picchi di 280mila nelle giornate di ieri e oggi. E' l'allarme lanciato dall'... Leggi su tgcom24.mediaset

