Coronavirus, Oms: “Un milione di nuovi casi a settimana nell’ultimo mese”. In Gb quarantena per chi torna dalla Spagna. Mel Gibson curato con il Remdesivir. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di domenica 26 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 luglio 2020 17.00 – Oms: “Un milione di nuovi casi a settimana” L’Oms ha annunciato che nell’ultimo mese ci sono stati un milione di nuovi casi a settimana. 15.40 – In Lombardia zero decessi per il terzo giorno consecutivo Zero decessi in Lombardia per il terzo giorno consecutivo. A ... Leggi su newsmondo

