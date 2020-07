Coronavirus: oltre 16 milioni di casi nel mondo (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA, 26 LUG - Il bilancio dei casi di Coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

