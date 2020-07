Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino con i dati del 26 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) L’andamento del Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino della Regione con i dati del 26 luglio. Per il terzo giorno consecutivo non si sono decessi.I positivi nelle ultime 24 ore sono 74, cinque in meno rispetto a ieri. I dimessi o guariti sono invece 78. Per quanto riguarda i ricoverati, quelli in terapia intensiva rimangono stabili a quota 13 mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono di nove unità e sono oggi 139. I tamponi effettuati in una sola giornata sono 8057. Riguardo i positivi, 11 sono classificati come debolmente positivi mentre 12 sono stati individuati grazie ai test sierologici. “Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo. oggi si registra un nuovo calo ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, sono 181 i positivi in Sicilia. Musumeci: 'Serve cautela'. DIRETTA - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun morto e in provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi. Report comple… - controradio : Coronavirus. Toscana: 15 nuovi casi, nessun decesso, 3 guarigioni Autore: Chiara Brilli <p>Le persone ricoverate ne… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Coronavirus #Lazio oggi: il bollettino del 26 luglio e il negozio di ottica chiuso a Roma -