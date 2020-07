Coronavirus oggi in Italia: il bollettino con i dati del 26 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Il bollettino di oggi con i dati della Protezione Civile del 26 luglio sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia: ci sono cinque nuovi morti e 255 nuovi casi rispetto a ieri (quando erano 275). Le regioni a zero casi sono Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Nel computo delle regioni ci sono 74 nuovi positivi in Lombardia che però oggi non registra decessi per il terzo giorno consecutivo. I dimessi o guariti sono invece 78. Nel Lazio invece si registrano 19 nuovi casi e due decessi. Salgono a 29552 i casi di positività in Emilia-Romagna: 61 in più rispetto a ieri, di cui 40 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Nel dettaglio, ... Leggi su nextquotidiano

