Coronavirus, nel mondo 16 milioni di persone contagiate. In Germania un nuovo focolaio in una fattoria (Di domenica 26 luglio 2020) Pyongyang denuncia il primo caso sospetto e dichara la “massima allerta”. In Spagna continua a preoccupare la Catalogna. Il Brasile viaggia a oltre 50 mila contagi al giorno Leggi su lastampa

