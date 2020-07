Coronavirus nel Lazio, 19 nuovi casi, calano i contagi dall’estero: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore si registrano 19 casi e 1 decesso. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, due casi da Pakistan e un caso da Ucraina. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 due nuovi casi nelle ultime 24h. Uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato, l’altro riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi. Un uomo individuato al test sierologico, un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, e un terzo uomo ora trasferito allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: Corea del Nord in allerta, segnalato il primo caso la Repubblica Castellammare - Nuovo contagio da Covid-19, pochi i controlli in città. Cresce la paura

Più gente indossa la mascherina e commercianti più attenti- Pochi i controlli. A Castellammare di Stabia riemerge la paura di contagio da Covid-19. Ieri l’ASL ha fatto sapere che una 26enne stabiese, ...

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Tabella e dati del 25 luglio

Sono 275 i nuovi casi di Covid in Italia, che portano a 245.864 il dato complessivo. Pesa l'aumento della Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), ...

