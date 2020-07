Coronavirus, muore il Ministro della Salute dello stato messicano di Chihuahua (Di domenica 26 luglio 2020) Jesus Grajeda, Ministro della Salute dello stato messicano del Chihuahua, è morto due settimane dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Lo riporta il Guardian. Il decesso, ha detto il governatore dello stato, è stato causato da complicazioni al cuore. Con oltre 385.000 casi e 43.500 vittime, il Messico è il quarto paese al mondo per numero di morti di Coronavirus.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

