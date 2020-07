Coronavirus, morto Anton Khudayev medico della Nazionale ucraina (Di domenica 26 luglio 2020) Anton Khudayev, medico della Nazionale di calcio ucraina e del Metalist, è morto a soli 48 anni a causa del Coronavirus ucraina in lutto, si è spento all’età di 48 anni il medico sociale della Nazionale di calcio. Il Coronavirus continua a mietere vittime e non fa sconti ovviamente neanche al mondo del calcio. Molti i calciatori e gli addetti ai lavori colpiti in Europa dall’epidemia. Questa volta è l’ucraina a piangere un componente della sua Nazionale. Anton Khudayev era molto conosciuto in patria, lavorava infatti da oltre 20 anni nella ... Leggi su bloglive

