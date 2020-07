Coronavirus mondo, oltre 16 milioni di casi. Germania: l'indice Rt risale a 1.24 (Di domenica 26 luglio 2020) La pandemia di Coronavirus nel mondo continua galoppare. E se Paesi come Stati Uniti e Brasile sono ben lontani dall'imboccare la strada discendente, anche l' Europa fa i conti con una possibile ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - RobTallei : Gli italiani passano il tempo ad abbaiarsi addosso, divisi tra presunti rilassati e presunti allarmisti. Intanto ag… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - dukana2 : RT @AlRobecchi: Ciao, @FontanaPres! Porca miseria, sei famoso nel mondo! - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Kim Jong-un dichiara 'allerta massima' in Corea del Nord #KimJong-un -