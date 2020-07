Coronavirus, lutto per la nazionale di calcio ucraina: è morto il medico (Di domenica 26 luglio 2020) lutto nel mondo del calcio: all’età di 48 anni, è scomparso il medico della nazionale di calcio dell’ucraina. Era positivo al Coronavirus Una bruttissima notizia ha colpito il mondo del calcio in ucraina. All’età di 48 anni, è scomparso Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio. A dare il triste annuncio, la federazione di calcio … L'articolo Coronavirus, lutto per la nazionale di calcio ucraina: è morto il medico proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

proietta : RT @CasaLettori: La condivisione del lutto da Coronavirus Vi invito a leggere @adelestancati @lucy_esposito @Paolosantagata5 @Unavoltaner… - SMassimoFazio : RT @CasaLettori: La condivisione del lutto da Coronavirus Vi invito a leggere @adelestancati @lucy_esposito @Paolosantagata5 @Unavoltaner… - nownau : RT @marisozzi: Sono aperte le iscrizioni! Breve corso online per capire cosa ci sta succedendo e come affrontare la perdita. Per info e isc… - Unavoltanera : RT @CasaLettori: La condivisione del lutto da Coronavirus Vi invito a leggere @adelestancati @lucy_esposito @Paolosantagata5 @Unavoltaner… - Lorett62826304 : RT @CasaLettori: La condivisione del lutto da Coronavirus Vi invito a leggere @adelestancati @lucy_esposito @Paolosantagata5 @Unavoltaner… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lutto Ucraina in lutto: morto medico della nazionale Anton Khudaev per coronavirus ItaSportPress Ucraina, medico della Nazionale morto di coronavirus

ROMA - Lutto nel mondo del calcio ucraino: la federazione calcistica del Paese ha comunicato oggi la morte di Anton Khudayev, 48enne medico della Nazionale gialloblù e membro dello staff del ct Andry ...

Codigoro, comunità in lutto: primo decesso Covid dopo un mese

Dopo un mese di bollettini “in bianco”, ieri, si è registrato un nuovo decesso per coronavirus nel Ferrarese; l’unico in tutta l’Emilia Romagna. Si tratta di un’anziana di 94 anni di Codigoro, spirata ...

ROMA - Lutto nel mondo del calcio ucraino: la federazione calcistica del Paese ha comunicato oggi la morte di Anton Khudayev, 48enne medico della Nazionale gialloblù e membro dello staff del ct Andry ...Dopo un mese di bollettini “in bianco”, ieri, si è registrato un nuovo decesso per coronavirus nel Ferrarese; l’unico in tutta l’Emilia Romagna. Si tratta di un’anziana di 94 anni di Codigoro, spirata ...