Coronavirus, Londra impone la quarantena a chi viene dalla Spagna (Di domenica 26 luglio 2020) Drastiche misure in Gran Bretagna dove verranno sottoposti a quarantena di due settimane tutti coloro che arrivano dalla penisola iberica, dove sono in aumento i casi di contagio Leggi su tg.la7

Corriere : Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» - ruiciccio : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» - andreafiorani : new york, londra, milano: le citta' globali riusciranno a sopravvivere al coronavirus? - Dagospia - Apritalia94 : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turis... - maxbiribanti : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Londra

Drastiche misure in Gran Bretagna dove verranno sottoposti a quarantena di due settimane tutti coloro che arrivano dalla penisola iberica, dove sono in aumento i casi di contagio ...Uomo nudo a Londra, passeggia per Oxford Street come se nulla fosse, su quella che è la via principale dello shopping londinese. Completamente senza abiti, indossa solo una mascherina per coprire le s ...